|
В Госдуме рассказали Зеленскому, кто на самом деле развязал "войну в Европе"
04 мая 2021, 18:55 • 115 • Политика
В Госдуме рассказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшемуся на "войну в Европе", кто на самом деле развязал эту войну. Это сделали те, к кому украинский лидер сегодня ездит с протянутой рукой.
Такое мнение высказал депутат Госдумы Артём Туров, комментируя заявление Зеленского, которое тот сделал во время своего визита в Польшу. Глава украинского государства заявил, что вооружённый конфликт в Донбассе и потеря Крыма - это "война в Европе". И намекнул на то, что Украину, которая якобы приняла весь удар на себя, следует включить в состав Евросоюза.
Туров обратил внимание, что Зеленский фактически просит помощи у стран, которые сами стали причиной раскола Украины. Именно они активно поддерживали государственный переворот в 2014 году, который привёл к обособлению регионов Донбасса и потере Крыма.
Напомним, что украинские власти активно напрашиваются в ЕС и в НАТО уже восьмой год. Ради этого они пошли на полный разрыв с Россией, обрушив собственную экономику, которая во многом была завязана на соседнюю страну. Однако ни Евросоюз, ни НАТО не спешат давать Киеву членство.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 апреля 2021, 04:10
|
29 апреля 2021, 07:50
|
02 мая 2021, 01:50
|
03 мая 2021, 04:25
|
29 апреля 2021, 17:00
|
04 мая 2021, 02:25
|
28 апреля 2021, 01:30