В Госдуме рассказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшемуся на "войну в Европе", кто на самом деле развязал эту войну. Это сделали те, к кому украинский лидер сегодня ездит с протянутой рукой.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Артём Туров, комментируя заявление Зеленского, которое тот сделал во время своего визита в Польшу. Глава украинского государства заявил, что вооружённый конфликт в Донбассе и потеря Крыма - это "война в Европе". И намекнул на то, что Украину, которая якобы приняла весь удар на себя, следует включить в состав Евросоюза.

Туров обратил внимание, что Зеленский фактически просит помощи у стран, которые сами стали причиной раскола Украины. Именно они активно поддерживали государственный переворот в 2014 году, который привёл к обособлению регионов Донбасса и потере Крыма.

Те события на Украине поддержала именно Европа. Поддержала государственный переворот и приход незаконной власти, что повлекло за собой череду протестов на юго-востоке, - напомнил депутат в эфире телеканала "Дума ТВ".

Напомним, что украинские власти активно напрашиваются в ЕС и в НАТО уже восьмой год. Ради этого они пошли на полный разрыв с Россией, обрушив собственную экономику, которая во многом была завязана на соседнюю страну. Однако ни Евросоюз, ни НАТО не спешат давать Киеву членство.