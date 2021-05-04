Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "...
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Главная / Политика

В Госдуме рассказали Зеленскому, кто на самом деле развязал "войну в Европе"

04 мая 2021, 18:55  •  115 • Политика
В Госдуме рассказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшемуся на "войну в Европе", кто на самом деле развязал эту войну. Это сделали те, к кому украинский лидер сегодня ездит с протянутой рукой.
Такое мнение высказал депутат Госдумы Артём Туров, комментируя заявление Зеленского, которое тот сделал во время своего визита в Польшу. Глава украинского государства заявил, что вооружённый конфликт в Донбассе и потеря Крыма - это "война в Европе". И намекнул на то, что Украину, которая якобы приняла весь удар на себя, следует включить в состав Евросоюза.
Туров обратил внимание, что Зеленский фактически просит помощи у стран, которые сами стали причиной раскола Украины. Именно они активно поддерживали государственный переворот в 2014 году, который привёл к обособлению регионов Донбасса и потере Крыма.
Те события на Украине поддержала именно Европа. Поддержала государственный переворот и приход незаконной власти, что повлекло за собой череду протестов на юго-востоке, - напомнил депутат в эфире телеканала "Дума ТВ".
Напомним, что украинские власти активно напрашиваются в ЕС и в НАТО уже восьмой год. Ради этого они пошли на полный разрыв с Россией, обрушив собственную экономику, которая во многом была завязана на соседнюю страну. Однако ни Евросоюз, ни НАТО не спешат давать Киеву членство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
04 мая 2021, 01:30
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
04 мая 2021, 07:00
Лукашенко взялся за топор. "Слитое" видео показал "Пул Первого"
04 мая 2021, 07:00
В США ещё 20 лет назад совершили главную ошибку в отношении России
04 мая 2021, 05:10
В США похвастались "радужным" экипажем и возмутили американцев "извращённым выбором"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 апреля 2021, 04:10
Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
03 мая 2021, 04:25
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"
29 апреля 2021, 17:00
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.