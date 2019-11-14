В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны. Об этом 14 ноября на заседании комиссии сообщил ее председатель Василий Пискарев.

Так, специалисты насчитали более 50 юридических лиц, пытающихся повлиять на внутреннюю политику российских субъектов. Все юрлица получают финансирование из-за границы. Речь идет об иностранных НКО, НПО и СМИ, которые призывают нарушать законодательство РФ.

«Почти в каждом округе имело место вмешательство иностранных государств. Эту активность проявляют 12 государств, из Европы, США, разумеется», — цитирует Пискарева «РИА Новости».

Материалы о деятельности таких юрлиц поступают в комиссию из регионов, информация уже изучена, комиссия будет разбираться в предоставленных данных.

Решение о создании комиссии было принято Советом Госдумы 19 августа, в ее состав вошли 12 депутатов. Первое заседание состоялось 30 августа. На слушания приглашаются зарубежные журналисты и дипломаты, выступающие с призывами действовать вопреки российскому законодательству.