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В Госдуме рассказали о задачах депутатов нового созыва
12 октября 2021, 13:30 • 52 • Политика
Основой работы депутатов Госдумы будет народная программа. Об этом 12 октября в преддверии первого пленарного заседания нижней палаты парламента РФ заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов.
По его словам, «Единая Россия» шла на выборы с народной программой. Депутаты должны работать над наказами избирателей, за каждым из них стоит народ, отметил парламентарий.
«Около 2 млн жителей нашей страны приняли активное участие, от Республики Северная Осетия — Алания в народной программе приняли участие около 15 тыс. человек», — сказал политик.
Он поблагодарил избирателей за доверие.
Государственная дума нового, VIII созыва во вторник собралась на первое пленарное заседание и приняла постановление о создании 32 комитетов и трех комиссий. В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в Госдуме VII созыва, состоявшей из 26 комитетов.
Первое пленарное заседание открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова по праву старейшего по возрасту депутата, отмечает «Газета.ру». В зале присутствовали 427 парламентариев из 450. Некоторых не было по состоянию здоровья.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму, набрав по итогам обработки 100% протоколов 49,82% голосов.
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