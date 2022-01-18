Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых ...
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: &...
"На месте США останется пролив": Русские поддержали честное признание ...
Главная / Политика

В Госдуме рассказали о выполнении поручений из послания президента

18 января 2022, 14:00  •  80 • Политика
В 2021 году Госдума выполнила 80,4% поручений президента РФ Владимира Владимира Путина в рамках послания к Федеральному собранию. Об этом заявил во вторник, 18 января, председатель Государственной думы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии.
«Из 51 пункта плана законодательного обеспечения реализации послания 2021 года выполнен 41», — отметил Володин.
По словам политика, работа по невыполненным пунктам продолжается. В первом чтении уже приняты шесть законопроектов. На сегодняшний день поправки согласовываются. Кроме того, еще четыре законопроекта находятся в стадии разработки.
Новое послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января. Об этом «Известиям» сообщили 14 января в пресс-службе Кремля. Кроме того, источник «Известий» в парламенте допускает, что обращение президента к депутатам Госдумы и сенаторам может состояться в феврале. Пройдет ли оно в очном формате, как в 2021 году, пока неизвестно.
13 января председатель Госдумы рассказал в своем Telegram-канале, что в парламенте идет активное обсуждение приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться Государственной думой до 1 февраля. Володин отметил, что в приоритетном порядке необходимо рассмотреть законопроект о пожизненном заключении педофилов.
В прошлом году в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин сделал акцент на социальные темы, предложив множество мер по поддержке российских семей с детьми.
Тогда Путин поручил с 1 июля 2021 года обеспечить ежемесячную выплату семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в размере 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, который проживает в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих право на получение алиментов и не получающих их.
Обеспечение ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения беременным женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель. Для получения выплаты россиянкам необходимо состоять на учете в медицинских организациях с ранних сроков беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Кроме того, согласно поручению Путина, кабинет министров должен обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



80
Источник
Похожие новости
18 января 2022, 08:10
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипломатов на Украине
18 января 2022, 02:05
"Анекдот будет нехороший": Политолог предсказал продолжение смуты в Казахстане
18 января 2022, 00:20
Экс-силовик Казахстана высказал догадку о Назарбаеве: "Ни разу не появился на публике"
18 января 2022, 04:25
МИД России: НАТО знает о последствиях отказа Кремлю в гарантиях безопасности
18 января 2022, 06:25
Украина готовится воровать русский газ: Эксперт Буславец описала недопустимый сценарий
18 января 2022, 09:55
Украина "проверена в боях": Риски для Киева оценил лично директор ЦРУ
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2022, 08:10
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипломато...
18 января 2022, 02:05
"Анекдот будет нехороший": Политолог предсказал продолжение смуты в Казахст...
18 января 2022, 00:20
Экс-силовик Казахстана высказал догадку о Назарбаеве: "Ни разу не появился на пу...
18 января 2022, 04:25
МИД России: НАТО знает о последствиях отказа Кремлю в гарантиях безопасности
18 января 2022, 06:25
Украина готовится воровать русский газ: Эксперт Буславец описала недопустимый сценари...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2022, 11:20
Украинские радикалы потребовали вернуть беспорядки в Казахстан. Иначе - раздел России
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на Украине
12 января 2022, 08:25
Россия организовала Украине хлебный голодомор
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"
15 января 2022, 08:45
Путин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться
11 января 2022, 21:55
Журналистка из России удивилась решению Токаева по миротворцам: "И что нам за это будет?"
15 января 2022, 21:00
Ультиматум Нуланд - цветочки: Сатановский напомнил о позоре Ельцина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.