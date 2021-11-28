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В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в декабре
28 ноября 2021, 17:55 • 147 • Политика
С 1 декабря в силу вступает закон о досудебной блокировке рекламирующих финансовые пирамиды сайтов. Об этом в воскресенье, 28 ноября, рассказали в Госдуме (ГД), перечисляя нововведения, которые начнут действовать в России в декабре этого года.
Кроме того, с начала декабря в России будет введена административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств. При этом уголовная ответственность будет предусмотрена за хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации.
Также изменения с 1 декабря будут внесены и в закон «О связи».
«Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица. Кроме того, операторы связи обязаны проверять в единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП», — сообщили в пресс-службе Госдумы.
С 9 декабря начнут действовать нововведения, касающиеся пожарной безопасности и охраны водных объектов. Также изменения касаются оборота охотничьих угодий. Продлевать соглашение об аренде угодий теперь можно будет без аукциона.
Как сообщили в ГД, с 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене нотариальных доверенностей, которые были оформлены в простой форме. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.
Также вступает в силу требование о сдаче отпечатков и медосмотре для иностранцев, прибывающих в Россию на срок более 90 дней.
С 30 декабря в кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг банка в течение 14 дней после заключения договора.
«Начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в РФ — их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов», — добавили в ГД.
Ранее, 24 ноября, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Согласно документу, размер МРОТа составит 13 890 рублей в месяц. Уточняется, что по решению президента РФ Владимира Путина индексация составит более 8%.
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