Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
Зеленский объявил войну России
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
Главная / Политика

В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в декабре

28 ноября 2021, 17:55  •  147 • Политика
С 1 декабря в силу вступает закон о досудебной блокировке рекламирующих финансовые пирамиды сайтов. Об этом в воскресенье, 28 ноября, рассказали в Госдуме (ГД), перечисляя нововведения, которые начнут действовать в России в декабре этого года.
Кроме того, с начала декабря в России будет введена административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств. При этом уголовная ответственность будет предусмотрена за хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации.
Также изменения с 1 декабря будут внесены и в закон «О связи».
«Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица. Кроме того, операторы связи обязаны проверять в единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП», — сообщили в пресс-службе Госдумы.
С 9 декабря начнут действовать нововведения, касающиеся пожарной безопасности и охраны водных объектов. Также изменения касаются оборота охотничьих угодий. Продлевать соглашение об аренде угодий теперь можно будет без аукциона.
Как сообщили в ГД, с 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене нотариальных доверенностей, которые были оформлены в простой форме. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.
Также вступает в силу требование о сдаче отпечатков и медосмотре для иностранцев, прибывающих в Россию на срок более 90 дней.
С 30 декабря в кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг банка в течение 14 дней после заключения договора.
«Начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в РФ — их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов», — добавили в ГД.
Ранее, 24 ноября, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Согласно документу, размер МРОТа составит 13 890 рублей в месяц. Уточняется, что по решению президента РФ Владимира Путина индексация составит более 8%.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





147
Источник
Похожие новости
28 ноября 2021, 04:30
Дальний Восток отдадут китайским мигрантам? Как бы не пришлось привлекать войска - эксперт
28 ноября 2021, 10:20
Захарова ответила на слова Папы Римского о "кладбище" мигрантов: "На заметку"
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
28 ноября 2021, 15:35
Эксперт назвал основную "слабость" армии России в конфликте с Украиной
28 ноября 2021, 12:05
Кто подтолкнет Украину к войне с Россией: ответ экс-депутата Рады
28 ноября 2021, 15:35
Всеми силами – за Россию: Венгрия выступила щитом против НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2021, 09:10
Зеленский объявил войну России
22 ноября 2021, 13:45
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оценили военные эксперты
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.