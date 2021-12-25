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В Госдуме рассказали о вступающих в силу с нового года законах

25 декабря 2021, 19:50  •  81 • Политика
С 1 января 2022 года в России вступает в силу ряд законов. Об этом 25 декабря написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, рассказав о наиболее значимых из них.
Так, увеличится число семей, имеющих право получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это станет возможным из-за изменения порядка расчета среднедушевого дохода. Раньше брался показатель на II квартал предыдущего года, а после изменения закона — на год обращения за выплатой. Более того, вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для ребенка.
Размер материнского капитала также увеличится. Согласно новым нормам закона, он будет рассчитываться по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Отмечается, что размер выплаты будет пересматриваться ежегодно 1 февраля.
Помимо этого, граждане теперь смогут получать информацию о доступных им мерах соцподдержки при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ.
По новым законам, страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. На соцдоплаты писать заявление тоже не нужно.
С начала 2022 года в России начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.
Кроме того, вводятся новые меры для снижения закредитованности населения. По словам Володина, Банк России (ЦБ) получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также займов микрофинансовыми организациями.
Среди других новых норм — налоговый вычет на спорт. Государство вернет часть потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги денег. Отмечается, что применить вычет можно будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года.
Спикер Госдумы также сообщил о том, что депутаты защитили права людей, которые не хотят проходить биометрию. Он сообщил, что нежелание гражданина использовать такие персональные данные для идентификации не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, начиная с 1 января иностранные IT-компании с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей будут обязаны открыть свой филиал, представительство или уполномоченное юрлицо на территории России.
Еще один закон касается животных. С января зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии, что по замыслу законодателей должно обеспечить содержание зверей в надлежащих условиях.
Ранее, 22 декабря, Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий банкам списывать единовременные социальные выплаты за долги по кредитам. Согласно документу, кредитным организациям запрещается взымать единовременные государственные соцвыплаты в счет погашения задолженности без дополнительного согласия со стороны заемщика. При этом в случае подтверждения согласия на списание со стороны гражданина он может в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.
В тот же день Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Согласно тексту, от него освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.
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