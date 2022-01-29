В Госдуме рассказали о вступающих в силу с февраля новых законах в России

В феврале 2021 года в России вступят в силу восемь новых законов. Об этом 29 января сообщается на сайте Госдумы.

Так, с 1 февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — ее проиндексируют выше уровня инфляции. Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале 2022 года (5,9% и 8,6%).

С 1 февраля на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Кроме того, с 1 февраля вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ.

С 1 февраля органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Также со следующего месяца изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом Центробанка России.

Маткапитал проиндексируют по фактической инфляции. Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей. На второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получила маткапитал на первенца. Размер доплаты при рождении второго ребенка составит 168,6 тыс. рублей.

С 1 февраля повышаются штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Для юрлиц штрафы составят до 500 тыс. рублей.