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В Госдуме рассказали о способах повысить пенсии россиян
10 февраля 2021, 12:40 • 51 • Политика
Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов уверен, что увеличить пенсии россиян можно тремя способами. О них парламентарий рассказал URA.RU в среду, 10 февраля.
Первым способом, по словам депутата, является сокращение непрофильных расходов Пенсионного фонда.
Также он предложил увеличить с 10 до 22% взносы в ПФР для россиян, чьи доходы составляют более 1 млн 465 тыс. рублей в год.
Кроме того, уверен Миронов, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья может принести в бюджет дополнительно 2 трлн рублей.
4 января президент России Владимир Путин поручил представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров
К 1 февраля вопрос об индексации пенсий был проработан в российском правительстве. В тот же день Министерство труда и социальной защиты РФ направило в кабмин предложения по индексации. Тогда же Госдума сообщила о работе над вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров.
В 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4–4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.
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