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В Госдуме рассказали о шансе на улучшение отношений России и ЕС

30 апреля 2021, 01:15  •  58 • Политика
Отношения с Евросоюзом в настоящее время действительно находятся в низшей точке со времен окончания холодной войны, однако шанс на их улучшение есть. Об этом в четверг, 29 апреля, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя заявление посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.
Ранее в этот день Эдерер выразил мнение, что отношения РФ и Евросоюза находятся в низшей точке со времен окончания холодной войны.
«Я с этим полностью согласен, я считаю, что РФ надо заниматься укреплением своих позиций, национальной валюты, развитием экономики и более ничего не надо делать. Не надо обращать внимание [на уровень отношений с ЕС] — они всегда будут на таком уровне», — сказал он.
При этом, по словам Шерина, шанс на улучшение отношений с Евросоюзом всё же есть. Для этого России нужно перейти на расчеты в евро на международной арене, перевести все свои заграничные активы, счета, которые имеются, в эту валюту, полностью отказавшись от доллара, и плотнее взаимодействовать с ЕС, уверен он.
«Нам надо учиться работать в таком ключе, чтобы Евросоюз сам был заинтересован в улучшении отношений с Россией. [А для этого] мы должны производить конкурентоспособную и нужную продукцию, в Европе в том числе», — добавил Шерин.
Кроме того, по его мнению, России стоит развивать собственную экономику, промышленность, сельское хозяйство, чтобы уйти от зависимости от европейских стран. В таком случае, согласно словам депутата, Европа не сможет манипулировать РФ.
22 апреля посол Евросоюза в РФ заявлял, что отношения Москвы и Брюсселя ухудшаются, но пока «недостигли дна». Тогда он подчеркивал, что дискуссиям мешают высылки дипломатов и ситуация между РФ и Чехией. По мнению Эдерера, у России и Евросоюза осталось немного возможностей для того, чтобы сотрудничать в «текущем политическом климате».
До этого, 19 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по разным направлениям.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.
Кроме того, глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва будет готова вести равноправный диалог с Европейским союзом, если организация посчитает необходимым устранить аномалию в отношениях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия является сторонником добрых отношений с Евросоюзом.
При этом в марте Боррель напомнил, что странам ЕС нужно придерживаться в отношениях с Россией реализации пяти общеевропейских принципов и проявлять единство. По его словам, РФ якобы «еще больше отдаляется от Европы, не соглашается разговаривать на темы прав человека и политических свобод».
Пять общеевропейских принципов в отношениях с Россией были приняты единогласно всеми странами — членами ЕС на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе 14 марта 2016 года.
В них входит полное исполнение Минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами Евросоюза, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, а также поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и Евросоюза.
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