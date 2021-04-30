В Госдуме рассказали о шансе на улучшение отношений России и ЕС

Отношения с Евросоюзом в настоящее время действительно находятся в низшей точке со времен окончания холодной войны, однако шанс на их улучшение есть. Об этом в четверг, 29 апреля, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя заявление посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.

Ранее в этот день Эдерер выразил мнение, что отношения РФ и Евросоюза находятся в низшей точке со времен окончания холодной войны.

«Я с этим полностью согласен, я считаю, что РФ надо заниматься укреплением своих позиций, национальной валюты, развитием экономики и более ничего не надо делать. Не надо обращать внимание [на уровень отношений с ЕС] — они всегда будут на таком уровне», — сказал он.

При этом, по словам Шерина, шанс на улучшение отношений с Евросоюзом всё же есть. Для этого России нужно перейти на расчеты в евро на международной арене, перевести все свои заграничные активы, счета, которые имеются, в эту валюту, полностью отказавшись от доллара, и плотнее взаимодействовать с ЕС, уверен он.

«Нам надо учиться работать в таком ключе, чтобы Евросоюз сам был заинтересован в улучшении отношений с Россией. [А для этого] мы должны производить конкурентоспособную и нужную продукцию, в Европе в том числе», — добавил Шерин.

Кроме того, по его мнению, России стоит развивать собственную экономику, промышленность, сельское хозяйство, чтобы уйти от зависимости от европейских стран. В таком случае, согласно словам депутата, Европа не сможет манипулировать РФ.

22 апреля посол Евросоюза в РФ заявлял, что отношения Москвы и Брюсселя ухудшаются, но пока «недостигли дна». Тогда он подчеркивал, что дискуссиям мешают высылки дипломатов и ситуация между РФ и Чехией. По мнению Эдерера, у России и Евросоюза осталось немного возможностей для того, чтобы сотрудничать в «текущем политическом климате».

До этого, 19 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по разным направлениям.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе.

Кроме того, глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва будет готова вести равноправный диалог с Европейским союзом, если организация посчитает необходимым устранить аномалию в отношениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия является сторонником добрых отношений с Евросоюзом.

При этом в марте Боррель напомнил, что странам ЕС нужно придерживаться в отношениях с Россией реализации пяти общеевропейских принципов и проявлять единство. По его словам, РФ якобы «еще больше отдаляется от Европы, не соглашается разговаривать на темы прав человека и политических свобод».

Пять общеевропейских принципов в отношениях с Россией были приняты единогласно всеми странами — членами ЕС на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе 14 марта 2016 года.

В них входит полное исполнение Минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами Евросоюза, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, а также поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и Евросоюза.