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В Госдуме рассказали о порядке внесения поправок в Конституцию

14 сентября 2020, 20:45  •  66 • Политика
Большую часть законопроектов по реализации поправок в Конституцию России будет вносить в Госдуму президент Владимир Путин. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Сейчас высокая стадия подготовки. Основную часть будет вносить президент Российской Федерации. Поэтому в принципе мы участвуем в подготовке соответствующих формулировок. Будем ждать в конце сентября — начале октября эти законы», — цитирует его «РИА Новости».
Крашенинников уточнил, в разные законодательные акты будет внесено более 100 поправок, из которых около 40 будет рассмотрено уже в осеннюю сессию.
Некоторые нормы закрепят сразу в нескольких инициативах — например, принцип единства систем публичной власти найдет отражение в законах о Госсовете, о правительстве, об организации системы власти в субъектах РФ и местном самоуправлении.
В России голосование по поправкам к Основному закону страны длилось на протяжении недели и завершилось 1 июля. Центризбирком официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.
Через несколько дней после завершения голосования президент предложил рабочей группе по Конституции заниматься мониторингом реализации изменений и сопровождением элементов укрепления правовой базы. По мнению Путина, нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе страны.

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