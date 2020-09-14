В Госдуме рассказали о порядке внесения поправок в Конституцию

Большую часть законопроектов по реализации поправок в Конституцию России будет вносить в Госдуму президент Владимир Путин. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Сейчас высокая стадия подготовки. Основную часть будет вносить президент Российской Федерации. Поэтому в принципе мы участвуем в подготовке соответствующих формулировок. Будем ждать в конце сентября — начале октября эти законы», — цитирует его «РИА Новости».

Крашенинников уточнил, в разные законодательные акты будет внесено более 100 поправок, из которых около 40 будет рассмотрено уже в осеннюю сессию.

Некоторые нормы закрепят сразу в нескольких инициативах — например, принцип единства систем публичной власти найдет отражение в законах о Госсовете, о правительстве, об организации системы власти в субъектах РФ и местном самоуправлении.

В России голосование по поправкам к Основному закону страны длилось на протяжении недели и завершилось 1 июля. Центризбирком официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.

Через несколько дней после завершения голосования президент предложил рабочей группе по Конституции заниматься мониторингом реализации изменений и сопровождением элементов укрепления правовой базы. По мнению Путина, нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе страны.