Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля. Об этом 26 июля сообщает «РИА Новости».

По его словам, этот день для украинских плавсредств «пройдет по-будничному». Белик отметил, что имущество украинского флота не имеет никакого отношения к России. Он добавил, что судна не будут даже украшать.

«Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника», — отметил депутат.

21 июня сообщалось, что Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил, оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России. Большая часть украинского флота на полуострове подняла флаг ВМФ России.

Тогда же Москва передала Киеву часть оставшихся в Крыму кораблей. Однако после начала украинскими властями военной операции против Донбасса РФ приостановила передачу флота.