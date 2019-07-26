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В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей

26 июля 2019, 08:24  •  111 • Политика
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля. Об этом 26 июля сообщает «РИА Новости».
По его словам, этот день для украинских плавсредств «пройдет по-будничному». Белик отметил, что имущество украинского флота не имеет никакого отношения к России. Он добавил, что судна не будут даже украшать.
«Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника», — отметил депутат.
21 июня сообщалось, что Россия намерена утилизировать подводную лодку «Запорожье» украинских военно-морских сил, оставшуюся в Крыму после возвращения полуострова в состав РФ.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России. Большая часть украинского флота на полуострове подняла флаг ВМФ России.
Тогда же Москва передала Киеву часть оставшихся в Крыму кораблей. Однако после начала украинскими властями военной операции против Донбасса РФ приостановила передачу флота.

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