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В Госдуме рассказали о планах грузинской делегации приехать в Москву

24 июня 2019, 22:24  •  72 • Политика
Члены грузинского парламента намерены приехать на международный форум «Развитие парламентаризма», который пройдет в Москве в начале июля. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«Грузинская делегация планировала приехать, парламентарии «Альянса патриотов Грузии». В ближайшее время будет окончательное решение», — цитирует Калашникова «РИА Новости».
По словам депутата, российская сторона гарантирует безопасность всем участникам форума, в том числе и грузинской делегации.
20 июня во время Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство ряда политических партий, которые демонстративно покинули помещение, тем самым сорвав сессию, а после призвали людей выйти на митинг. После скандала оппозиционеры попытались напасть на российскую делегацию возле гостиницы: они требовали от Гаврилова извинений и облили его водой. В результате этого инцидента никто не пострадал.
Позже в Тбилиси начались массовые протесты. Представители оппозиции вместе с протестующими начали штурмовать здание парламента страны. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила Москву в происходящем и назвала Россию врагом и оккупантом.

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