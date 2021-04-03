В Госдуме раскрыли блеф главы Минобороны Германии: "Мы не должны стоять на месте"

В Госдуме оценили слова главы Минобороны Германии о "росте вызовов" со стороны России. "Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперёд, когда и США, и Германия, и другие страны делают это", - считают в комитете по международным делам.

В Госдуме считают блефом заявления главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России приводят к "росту вызовов" для Европы. Слова немецкого министра прокомментировал зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, Германия вряд ли рассматривает действия России как враждебные. Но если бы в России вдруг остановилось развитие науки и техники, то Европу это бы устроило гораздо больше.

Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперёд, когда и США, и Германия, и другие страны делают это,

- подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что страны НАТО всё ближе и ближе подбираются к российским границам. Поэтому наша страна вынуждена предпринимать определённые действия.

Напомним, ранее глава военного ведомства Германии заявила, что нужно тратить больше денег на оборону. А также добавила, что это необходимо не для того, чтобы "сделать услугу США", а для защиты от России.