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В Госдуме раскрыли блеф главы Минобороны Германии: "Мы не должны стоять на месте"

03 апреля 2021, 17:35  •  105 • Политика
В Госдуме оценили слова главы Минобороны Германии о "росте вызовов" со стороны России. "Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперёд, когда и США, и Германия, и другие страны делают это", - считают в комитете по международным делам.
В Госдуме считают блефом заявления главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России приводят к "росту вызовов" для Европы. Слова немецкого министра прокомментировал зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его мнению, Германия вряд ли рассматривает действия России как враждебные. Но если бы в России вдруг остановилось развитие науки и техники, то Европу это бы устроило гораздо больше.
Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперёд, когда и США, и Германия, и другие страны делают это,
- подчеркнул парламентарий.
Он напомнил, что страны НАТО всё ближе и ближе подбираются к российским границам. Поэтому наша страна вынуждена предпринимать определённые действия.
Напомним, ранее глава военного ведомства Германии заявила, что нужно тратить больше денег на оборону. А также добавила, что это необходимо не для того, чтобы "сделать услугу США", а для защиты от России.

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