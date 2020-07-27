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В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным

27 июля 2020, 01:05  •  87 • Политика
Звонок украинского президента Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину — позитивный шаг, однако заявления Киева расходятся с его действиями, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
По его словам, готовность президента Украины обсуждать прекращение огня на Донбассе является положительным моментом, однако до сих пор Киев не предпринял реальных шагов для того, чтобы прекратить обстрелы мирного населения.
Володацкий отметил, что с момента вступления Зеленского в должность президента не раз самопровозглашенные республики Донбасса и Киев достигали договоренностей о перемирии.
«По факту слова (Зеленского — ред.) расходятся с делом… Не исполняются (соглашения) только лишь по одной причине, что президент Зеленский не самостоятельная личность, он не самостоятельный президент. Не он управляет, к большому сожалению, Украиной», — цитирует депутата «РИА Новости».
Володацкий указал на то, что Украина находится под внешним управлением, и нет гарантий, что завтра Белый дом не погрозит, и Зеленский не откажется от своих слов.
По мнению парламентария, Зеленский позвонил Путину, чтобы снять напряжение в украинском обществе, которое недовольно властью.
26 июля президент Украины позвонил российскому лидеру. Путин и Зеленский позитивно оценили принятые контактной группой договоренности о полном прекращении огня с 27 июля, а также обсудили другие аспекты ситуации в Донбассе.
При этом президент РФ раскритиковал принятое радой постановление о местных выборах в регионе, отметив, что оно противоречит Минским договоренностям.
24 июля депутат рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский стремится понравиться Владимиру Путину.

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