В Госдуме раскритиковали слова Зеленского о готовности к мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о готовности мобилизовать всех граждан страны в случае гипотетической войны с Россией, скорее получил осуждение от жителей своей страны, нежели одобрение. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек 26 декабря.

Накануне украинский лидер заявил, что гипотетическое нападение России со стороны Крыма будет причиной начала большой войны. Он также уточнил, что это была бы «ужасная ситуация», которую он «даже не хочет себе представлять».

По мнению Бальбека, заявление Зеленского вызвало у украинцев «настоящий шок».

«На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент — единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать? <....> Этим заявлением Зеленский себе очков среди граждан не добавил, а вот возмущение из-за своей агрессивной риторики получил», — цитирует Бальбека «РИА Новости».

Депутат считает, что президент Украины решил пропиариться на своем высказывании.

«Я брошу клич — и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы», — заключил Бальбек.

Ранее в этот день заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что идея Зеленского может привести только к повальному дезертирству, так как на Украине нет идеи патриотизма на уровне страны.

Кривонос напомнил, что в 2014 и 2018 годах предпринимались попытки мобилизации граждан и введения военного положения, но люди просто убегали. Прежде чем переходить к подобным мерам, необходимо обучать и идеологически воспитывать мобилизационный резерв, подытожил замсекретаря СНБО.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал бредом рассуждения Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией.