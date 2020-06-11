В Госдуме раскритиковали идею республиканцев ужесточить санкции против РФ

Инициатива группы республиканцев ужесточить антироссийские санкции носит недружественный характер, заявил «Известиям» 11 июня член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Накануне 10 июня республиканцы палаты представителей конгресса США предложили ввести «самые жесткие санкции из когда-либо предложенных» в отношении «реальных противников Америки», к которым отнесены Россия, Иран и Китай.

По словам депутата Морозова, не исключено, что данная инициатива может превратиться в законопроект.

«К сожалению, американские конгрессмены находятся в информационном вакууме, в изоляции, которую сами себе устроили, отказавшись от межпарламентских контактов с Российской Федерацией. Они не владеют реальной ситуацией, которая сложилась в нашей стране и судят он ней только по домыслам и фейковым новостям, которые тиражируют западные СМИ», — сказал Морозов.

Он назвал данный подход в двусторонних отношениях неконструктивным. При этом новые санкции не нанесут существенного ущерба России, полагает депутат.

«Мы большая самодостаточная страна и привыкли жить в условиях санкций. Никакие дополнительные рестрикции нас не будут существенным образом сдерживать», — подчеркнул парламентарий.

При этом он призывал конгрессменов более вдумчиво и взвешенно принимать решения и делать заявления на основе личных контактов, а не на основе слухов и домыслов.

В мае заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что действия США против Ирана циничны и могут привести к кризису в Совете Безопасности ООН.