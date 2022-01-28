В Госдуме просят МИД России содействовать амнистии Тайчибекова: Вступался за русских в Казахстане

Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился к МИД России с просьбой содействовать освобождению блогера Ермека Тайчибекова в Казахстане.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отправил запрос главе МИД России Сергею Лаврову относительно судьбы осуждённого в Казахстане блогера Ермека Тайчибекова.

Царьград уже рассказывал о судьбе успешного предпринимателя и блогера Тайчибекова, который за свою политическую позицию относительно статуса русского языка и отношений Казахстана и России дважды оказался осуждённым по доносу казахских националистов. С 2020 года Тайчибеков отбывает 7-летний срок заключения за выражение своего мнения о роли России в истории Казахстана в интервью.

Тайчибеков также в своих блогах неоднократно выступал в поддержку русских граждан Казахстана.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в депутатском запросе просит Сергея Лаврова и МИД России "принять на межгосударственном уровне необходимые и достаточные усилия для освобождения как Ермека Тайчибекова, так и других пророссийских активистов, находящихся в Казахстане".

В обращении подчёркивается роль России и ОДКБ в оказании помощи властям Казахстана в наведении порядка в ходе потрясших страну протестов в начале 2022 года.