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В Госдуме просят МИД России содействовать амнистии Тайчибекова: Вступался за русских в Казахстане
28 января 2022, 22:30 • 147 • Политика
Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился к МИД России с просьбой содействовать освобождению блогера Ермека Тайчибекова в Казахстане.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев отправил запрос главе МИД России Сергею Лаврову относительно судьбы осуждённого в Казахстане блогера Ермека Тайчибекова.
Царьград уже рассказывал о судьбе успешного предпринимателя и блогера Тайчибекова, который за свою политическую позицию относительно статуса русского языка и отношений Казахстана и России дважды оказался осуждённым по доносу казахских националистов. С 2020 года Тайчибеков отбывает 7-летний срок заключения за выражение своего мнения о роли России в истории Казахстана в интервью.
Тайчибеков также в своих блогах неоднократно выступал в поддержку русских граждан Казахстана.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев в депутатском запросе просит Сергея Лаврова и МИД России "принять на межгосударственном уровне необходимые и достаточные усилия для освобождения как Ермека Тайчибекова, так и других пророссийских активистов, находящихся в Казахстане".
В обращении подчёркивается роль России и ОДКБ в оказании помощи властям Казахстана в наведении порядка в ходе потрясших страну протестов в начале 2022 года.
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