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В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о вероятности войны с РФ
10 сентября 2021, 16:10 • 153 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому хочется попугать Европу якобы глобальным конфликтом для того, чтобы получить необходимые для войны средства, однако этот трюк уже устарел. Об этом заявил в пятницу, 10 сентября, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с «Известиями».
Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о якобы вероятности полномасштабной войны Украины с Россией. По словам Зеленского, потенциал в этой теме есть. При этом он заверил, что в таком случае «это будет самой большой ошибкой России».
«Зеленский, наверное, забыл про то, что его предшественник Петр Порошенко заявлял, что полномасштабная война с Россией уже идет, причем на Донбассе, и что российская армия практически разбита, а пленных сажать некуда», — отметил депутат.
Вместе с тем Бальбек задался вопросом, кто из двоих политиков врет, добавив, что в данном случае врут оба. По его словам, Зеленскому сейчас хочется попугать Европу якобы глобальным конфликтом.
«Глядишь, и раскошелятся в пользу Украины, как никак, она же воевать будет вместо них. Но этот трюк уже устарел. Подобное уже было в Европе в 20-х годах прошлого века, когда лидеры русской эмиграции пытались втянуть Европу в финансирование их войны с советской Россией -— ничего не вышло», — рассказал депутат.
Он также обратил внимание на то, что европейцы не вкладываются в сомнительные или заведомо провальные акции. Таким образом, по словам Бальбека, украинского лидера ждет та же участь. Иными словам, уточнил депутат, денег на войну с Россией стране никто не даст.
«А русский и украинский народы — сами разберутся без всяких Зеленских, как жить и есть ли между нами пропасть», — заключил Бальбек.
Ранее, 2 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что североатлантические устремления Украины представляют опасность для России. Он также отметил, что в Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз.
Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.
12 июля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными. При этом возникшую между сторонами «стену» российский лидер назвал трагедией. При этом 30 июня в ходе прямой линии Путин заявил, что украинцы и русские — это один народ.
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