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В Госдуме прокомментировали заявление Волкера о новых американских санкциях по Крыму и Донбассу

08 ноября 2018, 22:24  •  91 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Вашингтон вводит санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и с ситуацией в Донбассе.
 
Reuters
 

«Мы исходим из того, что воссоединение с Крымом произошло на основании международного права и волеизъявления граждан. Поэтому вводимые санкции не имеют ни малейшей юридической силы, ведь закон не нарушался... Но нам не привыкать, будем ждать, когда они образумятся и поймут, что санкционной политикой от России ничего не добиться. Только путём переговоров и равноправного отношения», — сказал Морозов.

По его словам, реакция российской стороны «будет сдержанной».

«Мы с пониманием относимся к тому, что Америка живёт в своём собственном информационном мире, в котором сформирован некий русофобский мейнстрим, поэтому многие политики просто не понимают, что на самом деле происходит в Крыму, в России в целом и каковы перспективы урегулирования украинского конфликта. Будем продолжать дальше разъяснять свою позицию и пытаться просветить американских партнёров о реальной ситуации», — считает депутат.

Ранее Волкер заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе.

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