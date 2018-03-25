В Госдуме прокомментировали заявление ВМС Украины о «принесении в жертву» флота в 2014 году

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал заявление ВМС Украины о «принесении в жертву» флота во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

«Его (украинского флота. — RT) практически и не было: полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те Военно-морские силы Украины, которые в добровольном порядке вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства», — рассказал он.

Швыткин также добавил, что подобные заявления делаются с целью оправдать действия украинских политиков, получивших свои места после переворота в Киеве.

«Данное заявление носит провокационный характер и направлено на то, чтобы оправдать действия украинской верхушки, которая незаконном путём пришла к власти», — подытожил депутат.

Ранее помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк рассказала, что украинский флот «принёс себя в жертву» во время присоединения Крыма к России в 2014 году.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT назвал бессмыслицей данное заявление.