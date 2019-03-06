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В Госдуме прокомментировали заявление Украины об угрозе вторжения

06 марта 2019, 18:54  •  129 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о том, что существует угроза вторжения по трём направлениям.
 
© duma.gov.ru
 

«Если начальник Генштаба эти три направления видит со стороны России, то это недалёкий человек. Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ, не государство, а именно народ... Поэтому угрозу для Украины нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа, которым Украина нужна для выполнения специфической роли против России», — сказал Водолацкий.

Ранее Муженко заявил, что в «современных политических реалиях» Украина прогнозирует «военные угрозы по трём географическим направлениям».

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