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В Госдуме прокомментировали заявление СНБО Украины о «развале» России

25 февраля 2020, 17:09  •  78 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что Россия находится в «сложном положении» и ей грозит развал.
 
РИА Новости
 

«Украинские политики уже давно возглавляют антирейтинг по своим предсказаниям. И вот сегодня ещё один «Нострадамус» заявляет о развале России. Наша страна стояла, стоит и будет стоять на своих политических и моральных принципах. И как бы некоторые киевские политики ни старались в угоду Западу или самим себе предсказать развал России, это слова в пустоту, которым не верит даже их народ», — сказал он.

Белик отметил, что «предсказывать России можно многое, но, как показывает история, ничего из этого не сбывается».

Ранее в СНБО Украины заявили, что Россия находится в «сложном положении» и ей грозит развал.

Секретарь СНБО считает, что россияне в различных регионах России слишком разные и не могут объединиться без внешнего врага, которым якобы в прошлом были грузины, а в настоящий момент являются украинцы.

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