|
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
13 ноября 2019, 10:09 • 79 • Политика
Пропагандистская кампания Украины в Крыму не изменила мнения крымчан, которые видят себя только частью России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Таким образом он прокомментировал слова украинского экс-президента Петра Порошенко о возвращении Крыма.
По его словам, действия Киева, снимающего «истерические антироссийские сюжеты и фильмы», пробуждают у населения полуострова только чувство еще большего отторжения к Украине.
«Никакой фильм, независимо от сценария и режиссера, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — цитирует парламентария RT.
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и до сих пор стоит планы по «возвращению» полуострова. В Москве неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 ноября 2019, 15:39
|
09 ноября 2019, 14:54
|
12 ноября 2019, 04:39
|
10 ноября 2019, 00:39
|
10 ноября 2019, 20:09
|
12 ноября 2019, 07:39
|
07 ноября 2019, 04:24