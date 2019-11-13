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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма

13 ноября 2019, 10:09  •  79 • Политика
Пропагандистская кампания Украины в Крыму не изменила мнения крымчан, которые видят себя только частью России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Таким образом он прокомментировал слова украинского экс-президента Петра Порошенко о возвращении Крыма.
По его словам, действия Киева, снимающего «истерические антироссийские сюжеты и фильмы», пробуждают у населения полуострова только чувство еще большего отторжения к Украине.
«Никакой фильм, независимо от сценария и режиссера, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — цитирует парламентария RT.
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и до сих пор стоит планы по «возвращению» полуострова. В Москве неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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