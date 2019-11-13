В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма

Пропагандистская кампания Украины в Крыму не изменила мнения крымчан, которые видят себя только частью России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Таким образом он прокомментировал слова украинского экс-президента Петра Порошенко о возвращении Крыма.

По его словам, действия Киева, снимающего «истерические антироссийские сюжеты и фильмы», пробуждают у населения полуострова только чувство еще большего отторжения к Украине.

«Никакой фильм, независимо от сценария и режиссера, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — цитирует парламентария RT.

12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и до сих пор стоит планы по «возвращению» полуострова. В Москве неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.