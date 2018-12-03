В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о переброске войск

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о переброске войск к границе с Россией.

«Действия Порошенко приводят к психозу и истерии всего гражданского общества, потому что нагнетается жесточайшая информационная война, и из «каждого утюга» украинские граждане слышат об «агрессии» России. Это делается для того, чтобы Порошенко, который не имеет рейтинга в обществе и который полностью дискредитировал себя как руководитель, мог остаться у власти. Кончится военное положение, будут другие провокации», — отметил Водолацкий.

Депутат добавил, что Порошенко «просто не знает свой народ и не знает, кто живёт в областях, где введено военное положение».

«Там живёт русскоговорящее население, их родной язык — русский, большая часть их родственников живут в России», — заключил Водолацкий.



Ранее Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией.