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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о переброске войск

03 декабря 2018, 13:54  •  99 • Украина
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о переброске войск к границе с Россией.
 
Reuters
 

«Действия Порошенко приводят к психозу и истерии всего гражданского общества, потому что нагнетается жесточайшая информационная война, и из «каждого утюга» украинские граждане слышат об «агрессии» России. Это делается для того, чтобы Порошенко, который не имеет рейтинга в обществе и который полностью дискредитировал себя как руководитель, мог остаться у власти. Кончится военное положение, будут другие провокации», — отметил Водолацкий. 

Депутат добавил, что Порошенко «просто не знает свой народ и не знает, кто живёт в областях, где введено военное положение».

«Там живёт русскоговорящее население, их родной язык — русский, большая часть их родственников живут в России», — заключил Водолацкий.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией.

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