|
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о переброске войск
03 декабря 2018, 13:54 • 99 • Украина
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о переброске войск к границе с Россией.
Reuters
«Действия Порошенко приводят к психозу и истерии всего гражданского общества, потому что нагнетается жесточайшая информационная война, и из «каждого утюга» украинские граждане слышат об «агрессии» России. Это делается для того, чтобы Порошенко, который не имеет рейтинга в обществе и который полностью дискредитировал себя как руководитель, мог остаться у власти. Кончится военное положение, будут другие провокации», — отметил Водолацкий.
Депутат добавил, что Порошенко «просто не знает свой народ и не знает, кто живёт в областях, где введено военное положение».
«Там живёт русскоговорящее население, их родной язык — русский, большая часть их родственников живут в России», — заключил Водолацкий.
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
28 ноября 2018, 04:09
|
30 ноября 2018, 17:54
|
26 ноября 2018, 17:54
|
30 ноября 2018, 19:24
|
02 декабря 2018, 15:24
|
30 ноября 2018, 17:54
|
29 ноября 2018, 02:54