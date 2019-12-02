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В Госдуме прокомментировали заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
02 декабря 2019, 21:54 • 119 • Украина
Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин в беседе с ФАН прокомментировал заявление о том, что украинский концерн «Укроборонпром» «выигрывает» у России на внешних рынках.
РИА Новости
«Это совершенно несопоставимые вещи. Все игроки на этом рынке знают, кто на нём главный: США, Россия, Великобритания и Франция. Украина никак не входит в этот список», — заявил он.
По его словам, на Украине в основном занимаются обслуживанием военной техники.
Как отметил Дорохин, на международных выставках украинская военная техника представлена «мизерными» экспонатами.
Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН прокомментировал заявление о концерне «Укроборонпром».
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