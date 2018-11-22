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В Госдуме прокомментировали заявление о «новом майдане» на Украине

22 ноября 2018, 11:24  •  100 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Крыма Владимира Константинова о том, что Украина движется к коллапсу, который может быть реализован в виде «нового майдана».
 
© Виталий Белоусов РИА Новости
 

«Учитывая то, что у жителей Крыма остались родственные и дружественные связи со многими гражданами Украины, они наиболее полно владеют ситуацией, которая зреет в гражданском обществе на территории страны. Заявление Владимира Константинова как раз и является продолжением той информации, которая поступает, в том числе и в наш комитет. Полный развал экономики, отсутствие подготовки городов к зиме привели к тому, что нынешняя власть себя полностью дискредитировала», — сказал он.

Водолацкий также подчеркнул, что Россия «с озабоченностью смотрит на происходящие события».

«Ведь это наш братский народ, с которым нас связывает долгая история. Выборы не за горами, у Порошенко нулевой рейтинг, и если люди выйдут на улицу, то начнётся кровопролитие. Это катастрофа. Константинов дал чёткую информацию о происходящих событиях на территории Украины», — заключил депутат.

Ранее в парламенте Крыма заявили, что Украина движется к коллапсу, который может быть реализован в виде «нового майдана».

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