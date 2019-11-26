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В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» по транзитному газу
26 ноября 2019, 19:39 • 16 • Украина
Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал заявление исполнительного директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что украинская сторона может начать закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища, если договор о транзите не будет заключён.
РИА Новости
«Европа должна отреагировать и сделать официальное предупреждение. Сегодня Украина всячески нагнетает обстановку с целью попытки заставить «Газпром» подписать долгосрочный договор на выгодных Киеву условиях», — сказал Чепа.
По его мнению, газовый контракт продлят, если он будет отвечать требованиям «Газпрома».
Ранее Витренко заявил, что газ без документального оформления, который станет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределённого собственника», пока будет происходить документальное оформление этого газа.
19 ноября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что «Нафтогаз» открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу.
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