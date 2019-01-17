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В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома»
17 января 2019, 23:09 • 114 • Украина
Депутат Государственной думы Константин Затулин прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что украинская компания близка к тому, чтобы взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд, присуждённых решением Стокгольмского арбитража.
РИА Новости
«Я думаю, что ситуация, связанная с попытками Украины наложить арест на имущество «Газпрома», была предсказуема. Скорее всего, у «Газпрома» есть план действий и линия проведения необходимых мероприятий», — цитирует ФАН Затулина.
Он предложил подождать и посмотреть, какую именно тактику выберет российская компания.
Со своей стороны, юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в беседе с радио Sputnik заявил, что на данный момент «обеспечительных мер, связанных с наложением арестов на активы России за рубежом», не было.
По его словам, необходимо дождаться судебного определения.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление Коболева.
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