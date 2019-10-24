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В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины по Крыму
24 октября 2019, 22:24 • 74 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
РИА Новости
«Это целенаправленная попытка создать нервозную ситуацию в свете заявлений о встрече в нормандском формате, чтобы дождаться от России какой-нибудь гневной реакции и начать дёргать за нервы остальных участников нормандской четвёрки. Но мы тему Крыма закрыли и не собираемся ни обсуждать это, ни возмущаться», — сказал депутат.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Она отметила готовность к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета страны над «оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
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