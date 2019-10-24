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В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины по Крыму

24 октября 2019, 22:24  •  74 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
 
РИА Новости
 

«Это целенаправленная попытка создать нервозную ситуацию в свете заявлений о встрече в нормандском формате, чтобы дождаться от России какой-нибудь гневной реакции и начать дёргать за нервы остальных участников нормандской четвёрки. Но мы тему Крыма закрыли и не собираемся ни обсуждать это, ни возмущаться», — сказал депутат.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Она отметила готовность к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета страны над «оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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