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В Госдуме прокомментировали заявление Киева по закупкам российской нефти у Минска

19 января 2019, 12:54  •  149 • Украина
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о том, что Киев закупает российскую нефть у Минска.
 
Reuters
 

«Весь мир уже давно привык к тому, что между официальными заявлениями украинской элиты и реальной ситуацией в стране огромная пропасть. С одной стороны, приближённые к (президенту Украины Петру. — RT) Порошенко олигархи и политики, цель которых — остаться у власти и дальше выжимать все соки из населения Украины. А с другой стороны этой бездны — простые украинцы со своими проблемами и потребностями, настоящая Украина... И такой разрыв сохраняется абсолютно во всех вопросах, в том числе, и в сфере экономики», — пояснил Белик. 

По словам депутата, одной рукой украинская власть подписывает очередной антироссийский закон, а другой «кладёт в карман российские товары».

«Наши торговые связи с Россией разорвать невозможно, но мы её осуждаем, да», — примерно такой лозунг может висеть на дверях администрации Порошенко», — отметил парламентарий.

Белик добавил, что на Украине «продолжают делать вид, что ничего не видят» и никаких товаров Россия в страну не экспортирует. Для этого, по его мнению, и изобретаются все эти «хитрые схемы» с экспортом через другие страны.

Ранее Тука заявил, что Украина покупает российскую нефть у Белоруссии.

По словам политика, у Киева есть альтернатива — закупать нефть в Европе. При этом он усомнился в способности Украины «потянуть» европейское топливо.

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