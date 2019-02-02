В Госдуме прокомментировали запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с ФАН прокомментировал запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России.

«Культура всегда была, есть и будет одним из основных оплотов носителей самосознания народа, поэтому, естественно, сейчас у украинского народа пытаются вычистить любые представления о единстве с Россией и общей истории», — заявил он.

Шолохов также связал произошедшее с подготовкой к президентским выборам на Украине.

Ранее стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз 13 книжных изданий из России, среди которых учебник английского языка и книга Сергея Довлатова, в предисловии которой упоминается актёр Сергей Безруков. Имя артиста Министерство культуры Украины внесло в список лиц, «создающих угрозу нацбезопаности».

17 января депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение Государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию увеличить сумму штрафа за продажу ввезённых из России книг без разрешительных документов.