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В Госдуме прокомментировали запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России
02 февраля 2019, 00:24 • 22 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с ФАН прокомментировал запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России.
© duma.gov.ru
«Культура всегда была, есть и будет одним из основных оплотов носителей самосознания народа, поэтому, естественно, сейчас у украинского народа пытаются вычистить любые представления о единстве с Россией и общей истории», — заявил он.
Шолохов также связал произошедшее с подготовкой к президентским выборам на Украине.
Ранее стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз 13 книжных изданий из России, среди которых учебник английского языка и книга Сергея Довлатова, в предисловии которой упоминается актёр Сергей Безруков. Имя артиста Министерство культуры Украины внесло в список лиц, «создающих угрозу нацбезопаности».
17 января депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение Государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию увеличить сумму штрафа за продажу ввезённых из России книг без разрешительных документов.
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