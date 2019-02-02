Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова призвала уделить внимание смерти россиянина в колонии на Украине
Для безопасности Ферганской долины: В Киргизии может открыться вторая российская...
"Европа ЛЕГЛА под Гитлера, боролся только СССР!" Кургинян разошелся не...
"РФ вооружила Венесуэлу до зубов! Пусть они боятся!" Военный эксперт ш...
Главная / Украина

В Госдуме прокомментировали запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России

02 февраля 2019, 00:24  •  22 • Украина
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с ФАН прокомментировал запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России.
 
© duma.gov.ru
 

«Культура всегда была, есть и будет одним из основных оплотов носителей самосознания народа, поэтому, естественно, сейчас у украинского народа пытаются вычистить любые представления о единстве с Россией и общей истории», — заявил он.

Шолохов также связал произошедшее с подготовкой к президентским выборам на Украине.

Ранее стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз 13 книжных изданий из России, среди которых учебник английского языка и книга Сергея Довлатова, в предисловии которой упоминается актёр Сергей Безруков. Имя артиста Министерство культуры Украины внесло в список лиц, «создающих угрозу нацбезопаности».

17 января депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение Государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию увеличить сумму штрафа за продажу ввезённых из России книг без разрешительных документов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


22
Источник
Похожие новости
01 февраля 2019, 11:24
СК возбудил дело по факту смерти россиянина в украинской колонии
01 февраля 2019, 21:09
Климкин выразил надежду на получение от Турции денег для армии Украины
02 февраля 2019, 00:24
В Госдуме прокомментировали запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России
Загрузка...
01 февраля 2019, 08:09
«Эксплуатирует советский задел»: способна ли Украина создать оружие для сдерживания России
01 февраля 2019, 21:09
Захарова призвала уделить внимание смерти россиянина в колонии на Украине
01 февраля 2019, 17:54
На Украине намерены проверять наблюдателей с помощью «Миротворца»
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
28 января 2019, 09:54
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского флота
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
26 января 2019, 22:09
«Воззвания к США не дали результата»: почему в Польше заявили о невозможности остановить проект «Северный поток — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.