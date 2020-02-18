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В Госдуме прокомментировали запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине

18 февраля 2020, 22:39  •  75 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине.
 
8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ (2012) / © kino-teatr.ru
 

В беседе с ФАН она заявила, что это «глупость несусветная».

«Если кто-то там чего-то кому-то сказал, то уже и произведение искусства давайте будем делать недоступным для зрителей. А мало ли что сказал великий художник или скульптор где-то кому-то на какой-то встрече?» — сказала она.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило показ и распространение фильма, в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идёт о фильме «Восемь первых свиданий», где вместе с Зеленским снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесённая в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

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