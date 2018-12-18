|
В Госдуме прокомментировали закон об упрощении получения гражданства России
18 декабря 2018, 14:39 • 254 • Украина
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие законопроекта об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
РИА Новости
«В процессе работы в комитет поступили тысячи обращений от граждан Украины, которые попали в трудную жизненную ситуацию... Два комитета работали над этим законом. Сегодня мы приняли проект федерального закона, который даёт право президенту России в целях гуманитарного спасения людей в особом порядке выдавать гражданство тем, кто вынужденно оказался на территории России», — отметил Водолацкий.
Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства.
Отмечается, что закон направлен в первую очередь на поддержку граждан Украины.
Подпишитесь на нас
254
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
16 декабря 2018, 23:54
|
17 декабря 2018, 04:56
|
16 декабря 2018, 00:54
|
13 декабря 2018, 03:09
|
16 декабря 2018, 15:39
|
15 декабря 2018, 02:24
|
15 декабря 2018, 18:39