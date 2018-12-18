В Госдуме прокомментировали закон об упрощении получения гражданства России

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие законопроекта об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.

«В процессе работы в комитет поступили тысячи обращений от граждан Украины, которые попали в трудную жизненную ситуацию... Два комитета работали над этим законом. Сегодня мы приняли проект федерального закона, который даёт право президенту России в целях гуманитарного спасения людей в особом порядке выдавать гражданство тем, кто вынужденно оказался на территории России», — отметил Водолацкий.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства.

Отмечается, что закон направлен в первую очередь на поддержку граждан Украины.