В Госдуме прокомментировали высылку российского дипломата из Болгарии

Болгария высылает российского дипломата, чтобы поддержать миф о российской угрозе. Об этом в пятницу, 18 декабря, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Болгария не в первый раз высылает российских дипломатов, бездоказательно обвиняя их в шпионаже. Тем самым София подогревает градус русофобской истерии. В этот раз разыгрывается карта НАТО ― якобы кто-то пытался получить сведения о численности военнослужащих во время учений ― явно с целью поддержания мифа о российской агрессии и угрозе», ― сказал он журналистам.

По словам Слуцкого, эта «шпиономания», которая сопровождается планомерной высылкой российских дипломатов из европейских стран, ― часть кампании по дискредитации России. Также он подчеркнул, что такие действия не остаются без ответа.

О высылке российского дипломата в министерстве заявили ранее в этот же день. Он должен покинуть Болгарию в течение 72 часов. В специализированной прокуратуре Болгарии заявили, что дипломата обвиняют в сборе информации о военных США в стране.

В сентябре прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. В ведомстве отметили, что они осуществляли разведывательную деятельность, пытаясь получить информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил страны.

В ответ на это «ничем не мотивированное» решение Россия выслала сотрудников посольства Болгарии в Москве.

В январе власти Болгарии также объявляли персонами нон грата двух других российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила, что дипломаты, скорее всего, будут высланы из страны.

Как утверждали в прокуратуре страны, один из россиян был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второго подозреваемого назвали сотрудником торгового представительства РФ в Софии, и с 2018 года он якобы запрашивает секретную информацию в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.