Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую ...
Главная / Политика

В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина с Зеленским

20 мая 2021, 20:55  •  109 • Политика
Время для диалога с Украиной назрело давно. Об этом 20 мая в беседе с RT заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского, сообщившего о начале переговоров с Москвой о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Хотя мы неоднократно заявляли о готовности к разговору, Киев упорно отмалчивался», — напомнил парламентарий.
По его мнению, власти Украины поняли, что ситуация зашла в тупик и во вражде с соседями жить бесперспективно.
России и Украине есть что обсудить за столом переговоров, добавил депутат Госдумы. Именно такой формат — «лучший путь решения накопившихся проблем», отметил Бальбек.
«Я хочу верить, что президент Зеленский в своей готовности к переговорному процессу слышит свой народ, а не отдельных русофобов», — выразил он надежду.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о контактах с украинской стороной по встрече Путина с Зеленским. Со стороны РФ в них участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
20 апреля президент Украины предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. По словам российского лидера, он готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер намерен обсудить отношения России и Украины.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
20 мая 2021, 12:40
"Дали прочитать нужный текст": Зеленский за пять секунд сдал план борьбы Киева за Минск
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
15 мая 2021, 03:25
Кто после США и Чехии? Чёрный список России ждёт пополнение
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.