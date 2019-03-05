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В Госдуме прокомментировали визит замгоссекретаря США на Украину

05 марта 2019, 13:39  •  228 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT визит на Украину заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла, который будет находиться в Киеве с 5 по 7 марта и проведёт ряд встреч с украинскими официальными лицами.
 
© duma.gov.ru
 

«При неизменной и чёткой поддержке США Украина уже потеряла треть своей территории. И сколько ещё придётся отдать за «светлое» проамериканское будущее — большой вопрос. Визит американского чиновника в Киев сродни посещению шерифом туземной резервации — мол, всё ли в порядке, не превышают ли смертность и бардак размеры допустимого. Ну и, конечно, заодно убедить украинцев в том, что всё будет хорошо», — сказал Бальбек.

По словам депутата, визит американского замгоссекретаря — «поддержка Порошенко перед выборами».

«Они хотят показать, что США на стороне Украины, а путь в «светлое будущее» определён», — заключил он.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам будет находиться в Киеве с официальным визитом с 5 по 7 марта.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться предстоящие выборы украинского лидера, борьба с коррупцией в стране, а также вопросы соблюдения прав человека.

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