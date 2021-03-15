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В Госдуме прокомментировали визит китайской делегации в Крым

15 марта 2021, 14:20  •  22 • Политика
Китай демонстрирует взвешенный подход ко всему происходящему в мире, и если в Крыму есть интересы, то связь с этим регионом нужно развивать, заявил «Известиям» депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек в понедельник, 15 марта.
Накануне, 14 марта, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил об изменении позиции Китая в отношении Крыма. По мнению парламентария, визит китайской делегации в Крым можно расценивать как ответ на национализацию Украиной завода «Мотор Сич».
«Западные страны и Украина ежедневно выливают ведра грязи на Китай, как государство, и на правителей этой страны. Да, китайские делегации действительно приезжали и приезжают в Крым: кто по бизнесу, кто туристом. Им важно, что в регионе порядок и безопасность. Мы же открыты для всех, кто желает посетить полуостров согласно российским правилам. Так что зря в Украине ломают копья, они сами разорвали все связи», — сказал депутат Бальбек.
12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая потребовали от Украины учесть законные права китайских предприятий и инвесторов, после того как Киев решил вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение вернуть в собственность государства запорожское предприятие.
Владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин, комментируя действия украинских властей, заявил о недопустимости подобных решений во вред китайским инвесторам и пригрозил украинской стороне разбирательством в международном суде.
29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и самого Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года.
Президент украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в 1988 году возглавил данное объединение, под его руководством оно вскоре было акционировано. В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР. В 2018 году его заподозрили в незаконной продаже более 50% акций китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции.
«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — российским предприятиям.

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