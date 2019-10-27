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В Госдуме прокомментировали сценарий захвата Калининграда войсками НАТО

27 октября 2019, 22:09  •  41 • Политика
Сценарий захвата Калининграда войсками НАТО является вбросом для того, чтобы нарастить военное присутствие в Прибалтике. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По словам депутата, из-за российской «угрозы» постоянно усиливается военное присутствие сил НАТО в этом регионе и нагнетается истерия. Он отметил, что Россия не собирается нападать на Прибалтику, а подобные разговоры нужны только для увеличения оборонных бюджетов.
«Это очередной информационный вброс для того, чтобы поговорить на тему «А что будет, если мы будем воевать с Россией», — приводит его слова RT.
27 октября американская неправительственная организация «Джеймстаунский фонд» опубликовала доклад под названием «Как защитить государства Балтики», в котором описывается сценарий захвата силами НАТО Калининградской области. Автор исследования Ричард Хукер выдвинул теорию, согласно которой у России есть планы на этот регион, которые могут привести к вооруженному столкновению.

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