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В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

17 октября 2019, 21:24  •  73 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
 
РИА Новости
 

Бальбек отметил, что «засылать на Кубань политических эмиссаров — безнадёжно», и призвал депутатов Верховной рады «подумать о сотрудничестве».

«Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно», — сказал он.

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

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