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В Госдуме прокомментировали сообщения о заходе кораблей НАТО в порт Одессы
04 июля 2019, 16:09 • 36 • Украина
Депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019.
РИА Новости
По мнению Швыткина, президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс, начатый его предшественником Петром Порошенко в этом направлении.
«Во второй момент нужно отметить, что проводятся в настоящее время учения, и, конечно же, мы ведём и осуществляем контроль за данными учениями», — сказал депутат.
Прибывшие корабли относятся к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО в акватории Чёрного моря.
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