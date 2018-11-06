В Госдуме прокомментировали сообщения о наращивании Киевом вооружения в Донбассе

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT прокомментировал заявление полпреда России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, который сообщил, что Киев продолжает наращивать силы в Донбассе, стягивая к линии соприкосновения БМП и тяжёлые миномёты.

«Бывая с гуманитарными миссиями на территории ЛНР и ДНР, общаясь с командирами подразделений, мы видим, что в последние полгода всё больше сил и средств украинской армии стягивается к линии соприкосновения. Это происходит ежедневно, идут обстрелы. Так называемая серая зона сужается, потому что Украина нарушает сформированный ранее режим разделения», — сказал Водолацкий.

Депутат также отметил, что подобные действия в зоне соприкосновения могут помочь действующему президенту Украины Петру Порошенко остаться у власти.

«Все эти действия связаны с тем, что Порошенко и те, кто им управляет, понимают, что его рейтинг катится вниз. Для того чтобы удержаться у власти, Порошенко может только объявить в стране военное положение. Для этого и стягиваются силы и средства», — считает он.

Ранее Борис Грызлов заявил, что Киев продолжает наращивать концентрацию сил на линии соприкосновения в Донбассе.