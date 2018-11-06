|
В Госдуме прокомментировали сообщения о наращивании Киевом вооружения в Донбассе
06 ноября 2018, 21:39 • 68 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с RT прокомментировал заявление полпреда России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, который сообщил, что Киев продолжает наращивать силы в Донбассе, стягивая к линии соприкосновения БМП и тяжёлые миномёты.
© ministryofdefenceua / Flickr
«Бывая с гуманитарными миссиями на территории ЛНР и ДНР, общаясь с командирами подразделений, мы видим, что в последние полгода всё больше сил и средств украинской армии стягивается к линии соприкосновения. Это происходит ежедневно, идут обстрелы. Так называемая серая зона сужается, потому что Украина нарушает сформированный ранее режим разделения», — сказал Водолацкий.
Депутат также отметил, что подобные действия в зоне соприкосновения могут помочь действующему президенту Украины Петру Порошенко остаться у власти.
«Все эти действия связаны с тем, что Порошенко и те, кто им управляет, понимают, что его рейтинг катится вниз. Для того чтобы удержаться у власти, Порошенко может только объявить в стране военное положение. Для этого и стягиваются силы и средства», — считает он.
Ранее Борис Грызлов заявил, что Киев продолжает наращивать концентрацию сил на линии соприкосновения в Донбассе.
Подпишитесь на нас
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
02 ноября 2018, 16:54
|
02 ноября 2018, 00:45
|
03 ноября 2018, 02:54
|
30 октября 2018, 20:54
|
03 ноября 2018, 11:24
|
05 ноября 2018, 06:54
|
05 ноября 2018, 01:54