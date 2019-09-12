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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

12 сентября 2019, 22:54  •  30 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что проект «Северный поток — 2» является угрозой для Европы.
 
РИА Новости
 

«Это ничем не подкреплённое заявление. То, что «Северный поток — 2» выгоден Европе, сказали уже все экономисты и политики Европы, которая будет получать этот газ. Транзитный намного дешевле, чем СПГ (сжиженный природный газ. — RT)… Я убеждён, что это крайне выгодный проект для Европы», — заявил Ананских.

Депутат напомнил, что у Европы в настоящее время нет альтернативы транзитному газу. Именно поэтому, по словам Ананских, Зеленскому необходимо расширять энергетическое сотрудничество Украины.

«Как президенту большой страны, ему (Зеленскому. — RT) важно, чтобы себестоимость украинской продукции была дешевле… Если у него есть другие варианты уменьшения себестоимости газа, то он должен расширять сотрудничество», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинистё назвал проект газопровода «Северный поток — 2» угрозой для Европы.

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