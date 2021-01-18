Желание Крыма вернуться домой, а не расширение НАТО стало истинной причиной воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Об этом заявил в воскресенье, 17 января, депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Он подчеркнул, что жители Крыма с 1992 года мечтали о возвращении домой, а экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер поверхностно знает о ситуации на полуострове в период с 1992 по 2014 год.

«Расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские «ценности» и открыто выступали в поддержку России и ее политики. Что тут говорить, если почти на всех машинах была наклейка с Андреевским флагом и надпись «Севастополь — Россия», — приводит слова Белика «РИА Новости».

Российский депутат также добавил, что в Крыму «в штыки встречали сближение Украины с НАТО», считая полуостров «частью российской нации».

«Мы никогда об этом не забывали и детей своих этому учили», — заключил Белик.

16 января в интервью Der Spiegel Шрёдер с критикой обрушился на дискуссии о возможном вступлении Украины и Грузии в НАТО, заявив, что Крым воссоединился с Россией из-за политики расширения Североатлантического альянса на восток. Он подчеркнул, что «ни один российский президент не вернет Крым Украине».

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.