В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об ожиданиях от выборов

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он ожидает «прекрасный результат» на предстоящих выборах главы государства.

«Избирательные урны с «пропорошенковскими» бюллетенями уже приготовлены. Осталось только установить их на участках или подменить при подсчёте голосов, что и должно принести «блестящую» победу на предстоящих президентских выборах. Заявить подобное европейскому сообществу означает, что Пётр Порошенко либо уже договорился о своей победе в мюнхенских кулуарах, либо ему это разрешил Вашингтон, а значит, мнение Европы его не волнует», — сказал он.

По словам депутата, сегодняшнее украинское общество «открыто заявляет» о своём презрении к действующему президенту.

«Но раз он так уверен в своей победе, значит, оно лишено каких-либо избирательных прав и надежд. Пётр Порошенко стоит над украинским обществом и, будем говорить прямо, рвёт в мелкие клочья мнение своих граждан в том, что касается выборов. Избирательную кампанию 2019 года можно заранее охарактеризовать как наглядное пособие по обману и подтасовке результатов, а действующий президент с гордостью заявляет об этом на международном форуме», — заключил Бальбек.

Ранее Порошенко рассказал, что он думает о предстоящих выборах главы государства.

По словам президента, он уверен, что покажет «прекрасный результат» на предстоящих выборах главы государства.