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В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об окончании тяжёлых испытаний для Украины
08 апреля 2018, 13:09 • 219 • Украина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что самые тяжёлые испытания для Украины уже позади.
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Порошенко, видимо, свои финансовые победы выдаёт за державное достижение. Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников. Именно поэтому в такой большой праздник поздравил самого себя, ведь он живёт по принципу «государство — это я», — подчеркнул депутат.
Ранее Порошенко в видеообращении, размещённом на его странице в социальной сети Facebook, написал, что самые тяжёлые испытания для страны позади.
7 апреля президент Украины заявил, что война в стране закончится победой Киева.
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