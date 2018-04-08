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В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об окончании тяжёлых испытаний для Украины

08 апреля 2018, 13:09  •  219 • Украина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что самые тяжёлые испытания для Украины уже позади.
 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
 

«Порошенко, видимо, свои финансовые победы выдаёт за державное достижение. Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников. Именно поэтому в такой большой праздник поздравил самого себя, ведь он живёт по принципу «государство — это я», — подчеркнул депутат.

Ранее Порошенко в видеообращении, размещённом на его странице в социальной сети Facebook, написал, что самые тяжёлые испытания для страны позади.

7 апреля президент Украины заявил, что война в стране закончится победой Киева.

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