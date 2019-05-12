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В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о сильной украинской армии

12 мая 2019, 10:39  •  149 • Украина
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».
 
© duma.gov.ru
 

Как считает депутат, сегодняшнее состояние украинской армии не соответствует тем заявлениям, которые делает Порошенко.

«То оружие, которое поставляется на Украину из Соединённых Штатов и стран Европы, носит второсортный характер и не соответствует уровню оснащённости вооружённых сил других государств», — заявил он.

По словам Швыткина, подобными заявлениями украинский президент пытается представить мировой общественности итоги своего правления.

«Только они достаточно печальные. Хочу отметить, что украинский народ уже дал свою оценку этим итогам во время президентских выборов», — заключил Швыткин.

Ранее Порошенко заявил, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».

По его словам, в 2014 году он принял страну без боеспособной армии, которую «обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна».

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