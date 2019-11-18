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В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «российском заказе»
18 ноября 2019, 16:39 • 147 • Украина
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT оценил заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности по «российскому заказу».
РИА Новости
Бальбек назвал «политическим ходом» решение Порошенко обвинить Россию.
«Сегодняшние украинские власти и госструктуры сложно даже заподозрить в симпатиях к России, и уж тем паче берут сомнения в якобы российском заказе, который принял к исполнению главный следственный центр страны. Порошенко использует политический ход, чтобы избежать уголовного преследования за обычную уголовщину и коррупцию», — заявил Бальбек.
Он также заметил, что расследование в отношении Порошенко будет сконцентрировано исключительно на его деятельности во время президентства.
«Думаю, что украинские следователи хотят спросить экс-президента не по якобы российскому заказу, а по исключительно украинским правовым вопросам, касающимся оборонной, экономической и прочих сфер деятельности государства во время его правления», — добавил парламентарий.
Обвинения в адрес России, по мнению Бальбека, можно оценить как попытку заработать дополнительные политические очки.
«К тому же сегодня он (Порошенко. — RT), прямо говоря, не самая влиятельная фигура в украинском истеблишменте и подобными заявлениями пытается получить себе «место под солнцем», — добавил депутат.
Ранее Порошенко назвал подозрение в его сторону «российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента».
ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко. В документе говорится «о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 УК Украины».
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