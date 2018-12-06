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В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о наращивании войск на границе с Россией

06 декабря 2018, 19:54  •  124 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о наращивании группировки ВСУ на границе с Россией.
 
©president.gov.ua
 

«Всё происходящее на Украине последние дни — это фарс. Мы видим, как за бюджетный счёт, за счёт простых украинцев Порошенко проводит свою избирательную кампанию», — заявил Белик.

Как считает депутат, украинский президент нагнетает истерию в обществе.

Ранее Порошенко сказал, что подразделения десантно-штурмовых войск из Житомирской области будут перемещены «на важные в оборонном значении направления и районы».

Также депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил слова Порошенко об «изоляции» России.

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