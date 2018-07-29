В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что, приняв решение крестить Русь, князь Владимир сделал в том числе и «европейский выбор».

«Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям. И христианство на тогдашней Руси стало доминирующей религией лишь благодаря авторитету и воле Владимира, а не любви народа к европейской культуре и образу жизни», — сказал депутат.

При этом Бальбек добавил, что украинскому лидеру придётся смириться с тем, что «дорогу в Европу ему показали русские» правители.

28 июля Порошенко в ходе речи по случаю 1030-летия Крещения Руси предположил, что князь Владимир сделал «европейский выбор», приняв решение крестить Русь.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации военных действий в Донбассе.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН рассказал о её шансах на выборах.