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В Госдуме прокомментировали слова Новака о предложении Украине по газу
26 июля 2019, 21:09 • 148 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы Министерства энергетики России Александра Новака о том, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях.
Reuters
«Предложение Москвы о транзите газа я бы назвал дружеским. Есть два варианта того, как отреагирует официальный Киев. Первый — отбросит в сторону личные амбиции, сплетни, угрозы националистов и заключит соглашение, которое позволит влить в украинскую экономику живые деньги, сегодня так необходимые. Второй вариант — твёрдо продолжит следовать заветам Порошенко, от всего отказываться и в итоге останется без денег и без газа», — сказал депутат.
По словам Бальбека, сегодняшнее предложение по газу это «тест украинской политики: новое руководство — это слуги народа или проводники чьих-то личных интересов?»
Ранее Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
По его словам, в случае внесения каких-либо корректировок в действующий контракт этот вопрос будет обсуждаться между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз».
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